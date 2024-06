Caso Di Lorenzo, oggi Giuffredi sarà nel ritiro dell'Italia: gli sottolineerà una cosa detta da Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla situazione legata al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo:

"Di Lorenzo oggi riceverà in Germania la visita del suo agente Mario Giuffredi. Una presenza già programmata in vista del debutto dell’Italia, in calendario domani, contro l’Albania, ma sarà sicuramente un’opportunità importante per confrontarsi dopo il lungo incontro tra Giuffredi appunto, Conte e il diesse Manna che sta provando la mediazione in modo da risolvere al più presto la crisi".

"Le grandi manovre sono cominciate, il Napoli è convinto di risolvere tutte le incomprensioni in tempi brevi. Giuffredi evidenzierà proprio questo aspetto al giocatore: un’incedibilità così forte è un attestato di stima molto forte.Di Lorenzo ne prenderà atto, ma servirà ancora un po’ di tempo prima della decisione definitiva: potrebbero aiutare pure delle dichiarazioni forti".