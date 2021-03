CdM - Impennata dei decessi in Campania, superata quota 5000 da inizio pandemia

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito ai contagi Coronavirus in Campania:

"Con i sessantadue decessi registrati ieri in Campania, il numero complessivo delle vittime da e per Covid 19 supera quota cinquemila. É trascorso un anno esatto dal primo lockdown. La nostra regione è la sesta più colpita d’Italia in termini di perdite di vite umane negli ultimi 6 mesi, dietro la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Piemonte e il Lazio. Ma il dato che desta preoccupazione è l’impennata che si è registrata tra la prima, la seconda e la terza ondata. Campania virtuosa un anno fa, quando il governatore Vincenzo De Luca — orgoglioso sostenitore del lanciafiamme — snobbava i giudizi ironici di mezza Italia, più propenso a snocciolare le cifre positive di una regione dove era stata introdotta la tolleranza zero. In molti casi in netto anticipo rispetto ai primi dcpm del governo Conte".