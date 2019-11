Carratelli: "La crisi è profonda e servirebbe un grande atto di generosità! Quello che ci vuole è un De Laurentiis nuovo"

Vi proponiamo uo stralcio dell'editoriale firmato da Mimmo Carratelli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"L’eccelso Aurelio è volato a Los Angeles per placare l’ira dopo l’ammutinamento e tracciare l’immediato cammino del Napoli. La crisi è profonda e servirebbe un grande atto di generosità per tenere in piedi una stagione che è ancora da giocare, cinque punti dalla zona Champions, ottavi europei da centrare e Coppa Italia. Serve un grande atto di pacificazione cancellando rivolte, punizioni, rivendicazioni, orgoglio, pregiudizi, vendette e tribunali. Quello che ci vuole è un De Laurentiis nuovo, sorprendente, magnanimo. Non si esce dalla crisi rivendicando la legittimità delle proprie posizioni"