Caprile si prende Napoli: ecco quante partite giocherà titolare

Napoli - Arriva la grande occasione per il giovane Elia Caprile che può subito dimostrare il suo grande valore nelle prossime partite da calendario del Napoli che punterà su di lui dopo l'infortunio di Meret.

Infortunio Meret, occasione Caprile nel Napoli

Se Alex Meret rischia di fermarsi ai box, Elia Caprile scalda i guantoni. Il portiere titolare del Napoli si sottoporrà oggi ai test clinici per verificare l'entità dell'infortunio e può essere una grande occasione per il giovane portiere di dimostrare il suo valore. Perché Caprile può scendere in campo da titolare contro Palermo (Coppa Italia), Monza e Como visto l'infortunio di Meret.