Capitolo rinnovi, Hysaj firmerà e poi andrà via: al suo posto Faraoni! Zielinski-Napoli, la settimana prossima sarà decisiva

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport c’è il capitolo rinnovi da risolvere. A cominciare da Elseid Hysaj: entro la fine della stagione il suo agente Mario Giuffredi troverà l’accordo con De Laurentiis per un accordo fino al 2024, ma sarà un rinnovo che precederà una cessione in estate. Il nuovo esterno destro potrebbe essere Davide Faraoni, 28enne del Verona, club dal quale il Napoli ha già preso il difensore Rrahmani e con il quale si sta discutendo anche di Marash Kumbulla, ventenne albanese che piace anche all’Inter. Infine Piotr Zielinski, il cui rinnovo per Gattuso resta una priorità. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il presidente De Laurentiis ed il suo agente Bolek, per rompere il ghiaccio dopo mesi di incomprensioni.