Capello: "Vincerà chi avrà fatto la migliore preparazione: salta il fattore campo, conteranno i leader"

Ultime notizie Serie A oggi. Il calcio in Italia sta per ripartire: si ricomincia dalla Coppa Italia, ma presto rivedremo in campo tutta la Serie A, per concludere un campionato fermatosi bruscamente a marzo per far fronte all'epidemia di coronavirus, che finalmente sembra essere stata contenuta, almeno nel nostro Paese. Per celebrare la ripartenza, Maurizio Crosetti ha intervistato l'ex allenatore Fabio Capello sulle pagine del quotidiano La Repubblica: "Ho avuto paura, sono sincero. Sono rimasto a Lugano, dove gli over 65 potevano uscire per le compere ma entro le 10 di mattina. Quindi la spesa, e poi prigionieri tra le pareti".

Intervista a Fabio Capello

Queste alcune delle parole di Fabio Capello, oggi opinionista televisivo, evidenziate da Calcio Napoli 24: "Giusto che il calcio riparta, perché è un’industria dello spettacolo che sfama tanta gente, non è mica uno svago per chi non ha nulla da fare. Ed è sbagliato pensare solo ai milionari, che in percentuale sono pochi. Qui si rinasce solo lavorando.Vedremo un appassionante e vero. Ma i giocatori dovranno essere bravi ad emozionarsi e caricarsi in un contesto da allenamento, però un allenamento che ora vale 3 punti. Vincerà chi avrà fatto la preparazione più intelligente. Mi ricordo un vecchio allenatore, Gibì Fabbri, che col Vicenza partiva sempre fortissimo e fino a Natale era imprendibile. Ci attende una volata, uno scudetto all’ultimo chilometro dove contano benzina, coraggio, intuito e colpo di reni".

In tanti, però, saranno fuori forma: anche Fabian e Mertens sembrano non essere nel pieno della condizione in vista della sfida di domani sera tra Napoli ed Inter al San Paolo, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: "I mesi sul divano peseranno. Perché hai voglia a dire che si sono allenati, ma sempre divano resta. La Juve è favorita perché ha più qualità. Però la Lazio è solida e sa di essere forte. A me piace tanto l’Atalanta, testa e gambe giuste".

Dobbiamo aspettarci più passaggi, più possesso palla? "Ah, il possesso palla: una pippa spaziale! Ha stravolto il calcio. Se lo fai a 35 metri dalla porta può andare, ma a 70 è stucchevole".

Come faranno gli allenatori a ripulire le menti di giocatori così frastornati? "Le motivazioni vengono da sole, i ragazzi sono tutti appassionati e non vedono l’ora di ricominciare. Il problema, semmai, saranno gli infortuni e le condizioni dei reduci da coronavirus. Non sappiamo con esattezza quali conseguenze lasci il Covid 19: dove e come li ha colpiti esattamente? Quali segni rimarranno?".

Si riparte con la Coppa Italia, la vecchia coppetta che tutti vorrebbero riformare. "Ah, ma l’ha riformata il Covid. Farà ascolti enormi".

Senza il pubblico cosa conta? "I leader che trascinano, anche perché salta totalmente il fattore campo".