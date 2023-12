Capello: "Osimhen in campo libera Kvara da più responsabilità. Ho solo un dubbio sul Napoli stasera"

Napoli calcio - Fabio Capello ha commentato alla Gazzetta dello Sport Napoli-Inter:

"La partita vera si giocherà al centro. Se l’Inter riuscirà a non far giocare Lobotka, pressandolo forte, il Napoli potrebbe andare in difficoltà. Lo slovacco è il metronomo della squadra e molto passa da lui. Mazzarri poi dovrà stare molto attento a non scoprirsi perché la qualità che ha il centrocampo dell’Inter non ce l’ha nessuno in Italia

Il recupero di Osimhen potrebbe incidere davvero molto a livello psicologico, oltre che tecnico, in favore del Napoli. Se sei messo male, lui dà profondità alla squadra, trasmette agonismo, voglia di fare e combattere e questo è un plus per Mazzarri e i suoi giocatori. E poi, secondo me, Osimhen in campo libera Kvara da più responsabilità, perché quando non c’è lui gli altri giocatori vengono rispettati ma non vengono temuti come viene temuto Osimhen".