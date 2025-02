Capello: "L'Inter ha consegnato il futuro dello scudetto nelle mani del Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, analizza il campionato sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

“Vince la Fiorentina, perde l’Inter e... sorride il Napoli. Il sorprendente capitombolo dei nerazzurri a Firenze conferma Antonio Conte solitario in testa alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio. Un distacco minimo, ma comunque importante, perché ora consegna il futuro dello scudetto nelle mani del Napoli, una squadra che non ha altri impegni e obiettivi oltre alla corsa per il tricolore”