Capello: "Ho visto il Napoli di Calzona tentare un ritorno all’antico, ma non difende più come prima e non dipende solo da Kim"

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, analizza il campionato di Serie A ed il Napoli:

"È evidente come all’appello manchi il Napoli e forse anche un po’ la Lazio. Ho visto il Napoli di Calzona tentare un ritorno all’antico, ma la squadra non difende più come prima e non può dipendere soltanto dalla partenza di Kim. Sono i giocatori che un anno fa avevano fatto la differenza, da Osimhen a Kvara, a essere sottotono"