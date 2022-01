Capello: "De Laurentiis? Sa dove vuole andare, è un esempio positivo. Solo il Napoli può dare fastidio all’Inter"

Napoli calcio - Fabio Capello ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Il Napoli, dicevamo. Sembra che si stia muovendo con maggiore prudenza rispetto alle avversarie.

"Con intelligenza, direi. È a posto, ha un presidente che sa in quale direzione andare. Un esempio positivo".

Quante chance ha di sorprendere l’Inter?

"Dipende più dall’Inter che dal Napoli. Spalletti può solo crescere, una volta recuperati i giocatori della Coppa d’Africa. Osimhen è determinante per i suoi strappi e la fisicità che porta in area. Finora il Napoli non è stato molto fortunato".

Quanto può pesare il distacco da Insigne?

"Da qui alla prossima stagione passa parecchio tempo. Nel frattempo Insigne darà ancora di più per dimostrare il suo attaccamento alla maglia e far capire che se va a Toronto è solo per una questione di soldi. Parlare è facile, ma alla sua età un’offerta come quella che ha ricevuto non si rifiuta. Mi piacerebbe vedere tanti di quelli che lo criticano alle prese con una scelta del genere".