Caos Serie A, Repubblica: Dal Pino vicinissimo all'elezione da presidente! Koulibaly ambasciatore contro il razzismo del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Continua il clima infuocato in Serie A. Paolo Dal Pino, manager con esperienze nelle telecomunicazioni, è arrivato ad un passo dall'elezione di presidente raccogliendo 13 voti nelle prime due votazioni, uno in meno del quorum necessario. Non lo hanno votato di certo Juve, Inter e Torino, con il Brescia che potrebbe aver ritirato il suo assenso iniziale tra la seconda e la terza votazione dopo un litigio avvenuto tra le parti in relazione alla nomina di Cicala come "commissario ad acta" (è membro supplente del consiglio di sorveglianza della Lazio. Un conflitto di interessi che sarà sciolto domani quando gli sarà revocato l'incarico). I numeri però dovrebbero essere sufficienti lo stesso per Dal Pino per conquistare la presidenza alla prossima votazione, quando il quorum necessario all'elezione scenderà a 11. A riportare la notizia è il quotidiano "La Repubblica", che parla anche del metodo che la Lega vuole adottare per fronteggiare il problema razzismo:

"Nessuna divisione invece sulla campagna anti-razzismo dell’ad De Siervo. Ogni squadra ha i suoi ambasciatori, tra gli altri: Boateng, Mbaye, Matuidi, Juan Jesus e Koulibaly che hanno già fronteggiato episodi di intolleranza negli stadi".