Caos plusvalenze, la GdF negli uffici dell'Inter. Il Mattino: spiccano le cessioni all'Atalanta per 12 milioni di due giovani

Quella delle plusvalenze nel calcio sembra essere una valanga in grado di travolgere tutto e tutti. È questo il caso dell'Inter, visto che nella giornata di ieri, la sede del club neroazzurro è stata oggetto di una visita dalla Guardia di finanza che ha acquisito la documentazione relativa ai bilanci 2017-18 e 2018-19. L'indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali, legate alle plusvalenze.

Come riporta Il Mattino:

"L'inchiesta della Procura di Torino ha messo in luce l'esplosione dell'utilizzo delle plusvalenze nei bilanci dei club di calcio. Va sottolineato che in quelle prime stagioni della gestione Suning il problema non era certo la mancanza di liquidità, bensì i paletti imposti dal Financial Fairplay. Per rientrare nei paletti imposti dalla Uefa, l'Inter ha effettuato delle micro cessioni di ragazzi del vivaio per raggiungere la fatidica somma necessaria per partecipare alle Coppe. Nel bilancio 2017-18 - oltre a quelle dei più famosi Santon (8,127 milioni di plusvalenza) e Radu (7,763 milioni), attuale vice di Handanovic - spiccano le cessioni all'Atalanta per 12 milioni di due giovani (Bettella e Carraro) che hanno fruttato quasi 11 milioni e mezzo di plusvalenza. E stona invece che, nello stesso esercizio, la cessione di Zaniolo alla Roma abbia fruttato soltanto 2,643 milioni. Le plusvalenze totali di quella stagione, come da bilancio, risultano pari a 49,704 milioni. Nel 2018-19 invece il +40,141 è legato soprattutto alle cessioni pesantissime di Vanheusden (11,7 milioni, di cui quasi 10 di plusvalenza) allo Standard Liegi e di Pinamonti al Genoa per 19,5 milioni. Da segnalare che poi sia il difensore belga (ora in prestito proprio al Grifone) sia l'attaccante (ad Empoli) sono poi stati riacquistati dall'Inter. Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti anche sui bilanci del Milan, ma non sono state rilevate criticità".