Caos Napoli, Gazzetta: lo spogliatoio ha sfiduciato Ancelotti. L'allenatore è ostaggio di quel gruppetto che gli ha voltato le spalle e contestato i metodi di lavoro

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo spogliatoio del Napoli avrebbe di fatto sfiduciato Carlo Ancelotti contestando i suoi metodi di lavoro e non solo. Ecco cosa riferisce nel dettaglio la rosea:

"E’ la posizione attuale di Ancelotti. Lui è ostaggio di quel gruppetto di giocatori che gli ha voltato le spalle e che lo ha mollato da parecchie partite. Incredibile, davvero, l’allenatore più vincente al mondo che resta prigioniero di uno spogliatoio che l’ha sfiduciato, contestandone i metodi di lavoro. Un qualcosa che non s’era mai visto prima e che sta diventando oggetto di studio da parte di chi dovrà valutare il tutto in sede di arbitrato e di giustizia ordinaria. Resta la delusione per come questa storia si stia avviando al termine. Stasera si capirà fino a che punto la fronda reggerà. Ancelotti dovrà affidarsi a Lorenzo Insigne, uno dei leader dello spogliatoio di quel gruppetto di contestatori. Strano, ma è così: il destino del tecnico dipenderà dall’impegno di chi ne ha contestato i metodi di lavoro".