Caos Napoli, Repubblica: "Dal tonfo di Lecce all'impresa di San Siro: in campionato mr Hyde, nelle coppe dottor Jekyll"

Ultime notizie calcio Napoli - Un Napoli dalle due facce quello che si sta vedendo in questa stagione, come confermato e sottolineato dall'edizione odierna del quotidiano "La Repubblica" che realizza un bel parallelo tra il rendimento degli azzurri e dottor Jekyll ed il suo alter ego mr Hyde, i personaggi ideati da Stevenson. In campionato, infatti, la squadra allenata prima da Carlo Ancelotti e poi da Gennaro Gattuso ha avuto un rendimento disastroso di 8 vittorie, 6 pareggi e 9 ko, il cui corollario sono i 36 gol segnati e i 34 subiti. Le cose cambiano radicalmente in Coppa Italia, dove ha la meglio, per così dire, dottor Jekyll: in Champions League gli azzurri hanno ottenuto tre vittorie e tre pareggi, risultando imbattuti anche contro i campioni in carica del Liverpool, così come in Coppa Italia Gattuso ha vinto tre partite su tre, con quattro gol all'attivo e zero reti incassate. Emblema di questo rendimento altalenante la settimana in corsa, in cui si è passati dal tonfo di Lecce all'impresa contro l'Inter a San Siro.

