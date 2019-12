Caos Napoli, Gazzetta: indiscrezioni dall'interno raccontano di uno spogliatoio spaccato e rapporti incrinati tra calciatori oltre che con Ancelotti

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli è una vera e propria polveriera: "Al momento è un tutti contro tutti, senza esclusioni di colpi. Indiscrezioni che provengono dall'interno, raccontano di uno spogliatoio spaccato, di rapporti incrinati tra gli stessi giocatori, oltre che con l'allenatore. per dirla in breve, il Napoli è una polveriera, che potrebbe esplodere da un momento all'altro se non subentreranno nuovi eventi a rasserenare gli animi"