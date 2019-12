Caos Napoli, Gazzetta: i cinque rivoltosi dividono lo spogliatoio, Insigne messo a tacere dalle reazioni dei compagni

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo spogliatoio del Napoli sarebbe ormai più diviso che mai con i capi rivolta a farla da padrone: "Il gruppo non è più compatto e non c’è più nulla che lo possa riunirlo. Ormai, all’interno dello spogliatoio esiste una mappa ben definita che spiega bene le posizioni di ciascun giocatore. Ci sono i rivoltosi, che fanno capo a Lorenzo Insigne, colui che dovrebbe essere il capitano di tutti e che nemmeno la fascia è riuscito a responsabilizzare. La sua voce nello stanzone di Castel Volturno non incute timore, anzi quando l’ha fatto è stato messo a tacere dalla reazioni dei compagni. Con lui, ci sono Callejon e Mertens (ieri colpito da un attacco febbrile), entrambi a scadenza di contratto e che con il progetto futuro non avranno più nulla da spartire. Ed è questa condizione che li ha resi paladini della rivolta. A loro tre si sono aggiunti Koulibaly e Allan, che hanno qualcosa da far scontare a De Laurentiis che non li ha voluti cedere, impedendo loro di poter guadagnare qualche milione in più altrove".