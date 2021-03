Caos Lazio-Torino, Gazzetta: due gli scenari probabili, il precedente Juve-Napoli avrà un ruolo determinante

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lazio-Torino, gara sempre più in bilico per il focolaio Covid in casa granata: "Ieri dalla Lega Calcio di Serie A è partita una richiesta di chiarimenti nei confronti dell’autorità sanitaria. Due i possibili scenari su cui si sono confrontati dirigenti e avvocati su come regolarsi nel caso in cui l’Asl Città di Torino confermerà che i componenti del gruppo squadra del Torino non potranno uscire di casa fino alla mezzanotte di martedì, e di conseguenza non potranno intraprendere il viaggio per Roma. Il primo scenario è quello che prevede di replicare sostanzialmente la stessa procedura seguita in occasione di Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020: la partita non sarà rinviata, il Torino non potrà presentarsi perché dovrà rispettare gli obblighi di legge imposti dall’Asl e avrà la partita persa a tavolino. Successivamente, il club granata presenterà un ricorso che sarà accolto dalla giustizia sportiva, come accadde per il Napoli contro la Juventus davanti al Collegio di garanzia del Coni, con l’effetto finale che Lazio-Torino dovrà giocarsi. Il secondo scenario, invece, contempla che la Lega Calcio acquisirà il precedente di Juventus-Napoli come un elemento che ha fatto, nel frattempo, giurisprudenza"