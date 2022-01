Caos in Serie A! CorSera: lettera di sfiducia a Gravina, Lotito tenta il golpe! La posizione del Napoli

Non c’è pace dentro la Lega Serie A. Nel weekend in cui il campionato riposa, la partita più importante è quella politica. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dela Sera.

Ultime Serie A

"Sabato è stata inviata una lettera alla sottosegretaria Vezzali e al presidente del Coni Malagò. Il tema è l’adeguamento dello Statuto ai principi informatori del Coni, la A fa resistenza. La nota porta in calce i nomi di tutte e 20 le società, ma non quella del presidente Dal Pino. Il testo è un atto di sfiducia a Gravina, ma sul documento e sui toni non tutti sono d’accordo, almeno otto-nove i club contrari. Lotito ha tentato il golpe: la lettera è stata preparata dagli avvocati Capellini (Inter), Romei (Sampdoria), Campoccia (Udinese) e Fanini (Verona) e inviata solo dopo essere stata approvata dal presidente della Lazio. Torino, Bologna, Roma, Milan, Genoa, Spezia, Cagliari e Empoli, forse anche il Venezia, non hanno gradito.

Gravina va dritto per la sua strada. L’obiettivo è combattere l’immobilismo della Lega, abbassando i quorum: in altre parole alcune decisioni passerebbero a maggioranza semplice. Da domani la Figc potrebbe inviare un commissario ad acta in via Rosellini anche se è probabile che si prenda un po’ di tempo in più per valutare l’evolversi della situazione"