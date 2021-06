Cannavaro: "Insigne-Mertens? Durante Italia-Belgio non ci può essere amico fra gli avversari! Speriamo sia Lorenzo a sorridere..."

Napoli Calcio - Fabio Cannavaro, ex difensore di Juventus e Napoli, attualmente allenatore del Guangzhou Zuqiu Julebu, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le piace la squadra azzurra?

«Molto. Per l’idea di gioco che esprime, per il lavoro di Mancini, per il cammino percorso. Perché non si realizza una striscia di 31 risultati utili se non c’è sostanza. Solo che con il Belgio siamo a un bivio. Bisogna coniugare bellezza e risultato ed è logico che andando avanti sale la tensione e tutto si può complicare in un attimo. E poi ci vuole un po’ di fortuna»