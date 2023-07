Cannavaro: "Garcia? E' difficile per chiunque il dopo Spalletti. Mi preoccupa solo una cosa del Napoli"

Calcio Napoli - Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del Napoli taragto Rudi Garcia che farà il suo esordio in campionato in casa del Frosinone:

Spalletti non c’è più.

"Resterà sempre nel cuore dei napoletani. Del suo Napoli parleremo per anni. Ci si aspettava un altro anno ancora in azzurro, ma va accettata la sua decisione".

Con Garcia cosa cambia?

"Il francese come atteggiamento è un po’ più attendista, anche se sarà difficile cambiare il comportamento di una squadra portata a un certo tipo di gioco. Sono curioso di vedere le prime partite. Non sarà facile, ma lo sarebbe stato per chiunque dopo Spalletti. Di solito meno tocchi e meglio è. Però ogni allenatore vuole metterci del proprio".

Chi può dare di più?

"Zielinski. Ancora non ha capito sino in fondo di possedere un talento fantastico. Lui gioca sempre da “6” pieno, ma è da “8”. Me lo aspetto leader".