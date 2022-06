Cannavaro: "Fossi De Laurentiis chiamerei Dybala! Sacrificio per Koulibaly, su Mertens ed Insigne..."

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.

Anche la conferma di Koulibaly creerebbe gioia pura.

«Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C'è carenza. Un centrocampista o un attaccante li trovi»