Campania zona bianca? Ecco quando può diventarlo

L'edizione odierna de Il Mattino, riporta le ultime notizie in merito alla collocazione della Campania in zona bianca:

"Rischio basso, pressione sugli ospedali pressoché nulla, incidenza di nuovi casi in una settimana per 100 mila residenti a cifre irrisorie, molto sotto la soglia di 50 e per la terza settimana consecutiva: ecco che, sulla base dei nuovi indicatori epidemici, al monitoraggio di ieri della cabina di regia nazionale arriva l'assegnazione della zona bianca per tre Regioni: Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Da lunedì saranno collocate nella zona a minori restrizioni con un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Sparisce il coprifuoco e sono concesse tutte le principali attività economiche e sociali a patto di rispettare ancora distanziamento, igiene e uso delle mascherine. Questione di un'altra settimana e dal 7 giugno toccherà ad altre quattro aree del Paese (Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo) e ancora dal 14 a cinque Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia e Provincia di Trento).

Per la Campania invece c'è ancora da attendere e solo dal 21 giugno si potrà probabilmente centrare questo obiettivo che consentirà di accompagnare al meglio il decollo della stagione turistica".