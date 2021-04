Campania, vaccinazioni dimezzate a Pasqua e in molti non si presentano

Napoli ultimissime notizie. Oggi La Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale in corso nella Regione Campania, dove si è registrato un netto rallentamento delle somministrazioni durante le vacanze di Pasqua. Nella giornata di domenica, sono state somministrate circa la metà delle dosi in meno rispetto ai giorni precedenti, sia per via di un calo preventivabile dovuto alle festività, sia perché ancora alcune persone non rispondono alla convocazione.

La buona notizia è che nel mese di Aprile la Campania dovrebbe ricevere le forniture del vaccino Johnson & Johnson, che si somministra in una sola dose e dovrebbe essere disponibile in farmacia oltre che dal medico di famiglia.

Vaccini nella Regione Campania

La percentuale di vaccinazioni eseguite a Napoli è stata comunque elevata, precisa La Repubblica, elencando i dati dell'ASL Napoli 1. Tuttavia, negli ultimi due giorni almeno 1100 persone non si sono presentate all'hub vaccinale oppure hanno rifiutato la dose. Domenica, ad esempio, mancavano all’appello 411 over 80, pari al 27 per cento dei 1500 attesi a Fuorigrotta. Tanti assenti anche tra i caregiver, gli accompagnatori di persone iscritte alle categorie fragili. Bisognerà capire se, ad esempio, qualcuno che si era iscritto in piattaforma pur senza avere i requisiti richiesti dal piano vaccinale abbia preferito rinunciare quando si è reso conto che, una volta arrivati, era richiesto di compilare e firmare un modulo di autocertificazione dove ci si qualificava come "caregiver".