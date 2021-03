Campania, obiettivo 45mila dosi al giorno: ad oggi vaccinato solo il 3,85% della popolazione campana

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sugli obiettivi delle campagna vaccinale nella Regione Campania secondo il Piano Nazionale vaccini del commissario Paolo Figliuolo. L'obiettivo è vaccinare 500mila persone al giorno e l'80% della popolazione italiana entro il mese di settembre. Un risultato ancora molto lontano da raggiungere ai ritmi attuali. Al momento è stato completamente vaccinato solo il 4,14% della popolazione in Italia. Di questo passo, per vaccinare il 70% della popolazione ci vorrebbe ancora un anno e mezzo. La svolta si avrà a metà aprile con le consegna di Johnson & Johnson, somministrabile in singola dose e disponibile già infialato.

Vaccino

Vaccini in Campania

In Campania, finora, (dati aggiornati a domenica sera scorsa) sono state somministrate 668.478 dosi (447.513 prime dosi e 220.965 seconde dosi). In particolare ne sono state inoculate oltre 21 mila alle forze dell'Ordine, 204266 agli over 80 (su 231.652 prenotate), 7.417 somministrate nella fascia d'età tra 70-79 anni (su 214,972 da inoculare), quindi 314.496 attribuite al personale sanitario, 117.998 al personale scolastico, alcune migliaia infine a care-giver, disabili e fragili. La maggior quota di dosi somministrate è appannaggio di Pfizer (492.217), segue Astra Zeneca con poco più di 147 mila e Moderna con circa 28 mila.

Nella giornata di domenica in Campania "sono state inoculate circa 18 mila dosi dei tre farmaci disponibili, (Astra Zeneca, Moderna e Pfizer) mentre dall'inizio della campagna vaccinale sono state complessivamente 662 mila e ad aver completato il ciclo di iniezioni è così solo il 3,85 per cento della popolazione campana. A regime, per raggiungere l'obiettivo fissato, dovrebbero essere 45 mila le dosi somministrate in Campania ogni 24 ore. Anche qui una meta ancora lontana se si considera che, anche nelle giornate di picco, segnate prima dello stop ad Astra Zeneca, si è arrivati al massimo a inoculare 23 mila dosi in un giorno", si legge sul Mattino.

Il problema principale, ad oggi, è la mancanza del numero di dosi di vaccino necessarie, soprattutto per colpa dei ritardi nella fornitura da parte della aziende farmaceutiche e in particolare AstraZeneca. La buona notizia, invece, è che stanno per aumentare in maniera importante le forniture del vaccino Pfizer, con circa 1 milione di nuove dosi in arrivo alle varie Regioni italiane. "In Campania tra oggi e domani arriveranno di questa dote 121.680 dosi a fronte di massimo 50 mila a settimana consegnate finora. La prossima settimana saranno 72.500 e la successiva ancora 107 mila salvo aggiustamenti".