Campania in zona gialla: riaprono cinema, teatri e concerti, ristoranti a pranzo e cena

Ultime notizie Napoli. A sorpresa la Campania entra in zona gialla. Lo ha dichiarato ieri la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di Regia (Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità), e che andrà in vigore a partire da lunedì 26 aprile. Resta in zona rossa solo la Sardegna, mentre in zona arancione si troveranno Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Tutte le altre regioni d'Italia in zona gialla da lunedì. La Campania, però, ha dati molto vicini al limite, dunque la situazione sarà tenuta sotto controllo ancora per molto.

Campania zona gialla

Riaperture in Campania, da lunedì zona gialla

Ecco quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino di Napoli: «Ad essere cambiato - conclude Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Vincenzo De Luca e presidente di Agenas - è anche lo scenario clinico. Da almeno una decina di giorni sono calate le forme più aggressive che si vedevano a marzo e c'è un abbassamento della tensione nelle corsie». Uno scenario che andrà a vantaggio soprattutto del settore della ristorazione che, dal 26 aprile, potrà operare a pranzo e a cena purché all'aperto (col vecchio decreto in zone gialle era possibile anche nelle sale interne), andare a cinema, teatro, frequentare attività concertistiche e live club che, sempre da lunedì prossimo, riaprono al pubblico con limitazioni riguardo alla distanza tra i posti (minimo un metro) e alla capienza (fissata al 50 per cento di quella massima fino a un massimo di 500 al chiuso e di mille all'aperto).

Dal 15 giugno dovrebbero riaprire anche fiere, congressi e attività ludiche e termali.