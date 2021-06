Campania in zona bianca! Sospiro di sollievo, crollo epidemico da fine maggio

Coronavirus Campania - Arrivano buone notizie sul fronte epidemiologico dal contesto regionale.

La Campania insieme a quasi tutte le regioni italiane è avviata in zona bianca e da lunedì 21 giugno passerà al regime di minime restrizioni. La Campania, che tre settimane fa è andata per la prima volta sotto il valore limite che definisce il bianco, di 50 casi per 100 mila abitanti (contati in media nell'arco di sette giorni), ha consolidato giorno dopo giorno le sue buone performance mostrando un netto e costante calo epidemico.

Basta ricordare che un mese fa, nella settimana dal 14 al 20 maggio, la situazione era ancora critica con un'incidenza media, per 100 mila abitanti, attestata a 95. Poi si è scesi a 66 dal 21 al 27 maggio e finalmente dal 28 maggio è stata piantata la bandierina a quota 43, per la prima volta sotto la soglia di rischio.