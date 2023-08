Abbonamenti SSC Napoli, CorSport: 24.000 tessere vendute in un solo giorno. Non si esclude il sold out

Calcio Napoli - Campagna abbonamenti a ritmo da record per il Napoli. La scorsa stagione furono intorno alle 10.000 le tessere staccate mentre adesso siamo già a 24.000 abbonamenti venduti. Un rimto di 140 transazioni al minuto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulla campagna abbonamenti del Napoli:

"Lo stadio virtuale, che rappresenta il futuro e un po’ già sa d’attualità, può attendere: i tifosi vogliono ancora sedersi su spalti veri, quelli del Maradona, presi d’assalto idealmente in un mercoledì pomeriggio che sembrava come tanti e invece è diventato giorno di numeri record. Una nuova era anche per lo stadio. In poche ore sono quasi terminati gli abbonamenti messi a disposizione dal Napoli per la prossima stagione: oltre 24.000.

Il limite massimo è di 25mila tessere, 9.233 erano stati i vecchi abbonati che avevano confermato il proprio posto nei giorni di prelazione (praticamente il 100%), la differenza è stata colmata quasi per intero nel giro di poche ore, ieri, a partire dalle 12, quando è cominciata la vendita libera. Migliaia di tifosi erano già collegati diversi minuti prima su Ticketone per anticipare gli altri, ma per molti non è bastato neppure affrettarsi per prenotare un posto a Fuorigrotta".