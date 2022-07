Campagna abbonamenti Bari, altro che Napoli: 1300 tessere in due giorni! De Laurentiis ha fissato un obiettivo

Il Napoli non ha ancora annunciato la propria campagna abbonamenti, il Bari sì. Come sta andando per la seconda società dei De Laurentiis? Ne parla il Corriere di Bari.

Campagna abbonamenti Bari, altro che Napoli

In due giorni siamo a quota 1300:

"La campagna abbonamenti del Bari è iniziata travolgente come un fiume in piena. In 24 ore si sono sfiorate le mille sottoscrizioni. Un po’ più normale che al secondo giorno ci si sia attestati su più di 300 tessere. Febbre biancorossa, voglia di grande calcio. Di questo passo i 12mila sperati dal presidente De Laurentiis sono tutt’altro che una chimera. E pensare che al momento non è arrivato l’agognato «big»"

