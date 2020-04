Cammaroto: "Zielinski rinnoverà e schiarita sul fronte Meret. Napoli su Jovic offerto da Ramadani ma occhio al 'solito' Icardi"

Ultime calcio Napoli - Scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine.com Emanuele Cammaroto:

"Si avvicina il momento del ritorno in campo e si comincia anche a fare sul serio per il mercato del Napoli che verrà. Fino a questo momento abbiamo letto e sentito un elenco impressionante di nomi che non interessano al club azzurro o altri sui quali c'è apprezzamento ma non c'è possibilità che possano arrivare. E' stato accostato ai partenopei Immobile che a Napoli verrebbe a piedi ma avrà forse il 5% di coronare il suo sogno perché la Lazio non lo vende per nessun motivo e lo valuterebbe comunque 70 milioni, senza contare che il giocatore farà la Champions con i biancocelesti. Si parla con insistenza di Jovic che risulta sia stato proposto da Ramadani, è un'ipotesi e piace ma percepisce 5 milioni all'anno, tanti, ne ha chiesti almeno 6 e ad oggi non considera il Napoli una prima scelta. Da escludere anche Diego Costa e ad oggi non ci sono possibilità per il "solito" Icardi, che vorrebbe oltre 8 milioni di ingaggio più bonus e aspetta di nuovo la Juventus, con la moglie-agente che spera persino di portarlo al Milan (dove, però, il tetto ingaggi non andrà sopra i 2,5 milioni e verrà ceduto Donnarumma che ne vorrebbe 7). In orbita Napoli si contano almeno 20-25 nomi buttati nella mischia da agenti e intermediari nell'ultimo mese per ravvivare forse la quarantena. C'è anche da dire che il Napoli voleva Kumbulla ma non fa aste e non tratta Vertonghen, perché ha 33 anni e un ingaggio di 5 milioni. Il Napoli di Gattuso dà l'idea di poter diventare una squadra molto interessante. L'idea è quella di fare due operazioni in difesa, due a metà campo e cambiare (quasi tutto) in attacco. Detto che Zielinski rinnoverà e che si va verso uno schiarita sul fronte Meret, che è un capitale del club e del calcio italiano, una notizia vera c'è, è trapelata in queste ore".