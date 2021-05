Cammaroto: "Sergio Conceicao è stato proposto al Napoli più che essere cercato da ADL: il retroscena"

Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "Voci dell'ultima ora su Sergio Conceicao al Napoli. Facciamo chiarezza: non e' stato il Napoli a cercarlo ma e' un nome che e' stato proposto a De Laurentiis dal suo entourage e da un potente agente di cui non e' difficile immaginare il nome. E allo stesso modo il suo entourage lo sponsorizza anche con altri club, tra i quali la Lazio e anche Fiorentina. Sarebbe quindi un azzardo, una mossa sorprendente l'eventuale scelta del tecnico portoghese che al momento non viene considerato un nome di livello superiore rispetto al partente Gattuso. E anche per questo difficilmente il successore di Gattuso sarà una scommessa e dovrà essere invece una prima scelta".