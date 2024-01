Cambio modulo Napoli, Gazzetta: lo scossone l'ha dato il ritiro post Torino. Anche la condizione fisica ora è migliore

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la rivoluzione tattica di Walter Mazzarri su questo Napoli è iniziata grazie al ritiro che lasocietà aveva imposto dopo la figuraccia in casa del Torino dove gli azzurri fecero una prestazione davvero molto deludente perdendo per 3-0.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Mazzarri ha ridato anima e spirito a un gruppo depresso: sarà stato il ritiro? Forse. Di sicuro la possibilità di lavorare settimanalmente sul campo ha dato uno scossone per la condizione perduta. Il Napoli ha capito che bisognava cambiare e allora ha scelto di dire addio – per il momento - all’estetica, sostituendola con la praticità. E ha ritrovato la capacità tutta italiana di difendersi senza concedere, per cercare il ribaltamento vincente.

E sono tre le chiavi principali: prima di tutto c’è la ritrovata forma fisica. Il brutto ko di Torino era stato spiegato proprio con un eccesso di lavoro fisico durante la pausa, che ha reso troppo cariche le gambe degli azzurri alla prima del 2024".