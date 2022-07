Il 4-3-3 serve a 'camuffare' meglio l'addio di Fabian, la mossa di Spalletti

In queste prime due amichevoli è stato messo da parte il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3 in casa Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Spalletti cambia modulo per...Fabian?

"Sarebbe un modo anche per “camuffare” meglio l’eventuale partenza di Fabian Ruiz, un altro che fra meno di un anno è a scadenza di contratto. Mertens non c’è più, Zielinski in quella posizione «resta troppo schiacciato, rende meglio da mezzala con più spazio davanti» Con Lobotka (o Demme) vertice basso, le mezzali fra Anguissa, Zielinski ed Elmas assicurano comunque qualità e fisicità in fase di contenimento. Con la rapidità dei tre davanti si cercherà di sorprendere l’avversario. Anche senza Insigne e Mertens che si trovavano a occhi chiusi dopo nove anni insieme"

