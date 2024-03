Calzona segue gli allenamenti col drone: la reazione dei giocatori

Notizie calcio Napoli - Francesco Calzona segue gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno a distanza. Lavora da remoto con il drone il tecnico che in questo momento è impegnato con la Slovacchia per gli impegni da commissario tecnico che lo riguardano.

Allenamenti Napoli: Calzona li segue a distanza col drone

Come riportato da Il Mattino i calciatori del Napoli quasi non hanno fatto caso al drone che sorvolava Castel Volturno e che permetterà a Francesco Calzona di visionare e seguire a distanza gli allenamenti del Napoli in questa settimana dove ha impegni anche con la Slovacchia. Il tecnico infatti, insieme al suo staff, è tornato a vestire momentaneamente i panni del Ct della Slovacchia e fino a martedì prossimo seguirà da "remoto" il lavoro dei campioni d'Italia.