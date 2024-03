CorSport - Calzona ha voluto recuperare un giocatore su tutti per dare un segnale all'ambiente

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra è tornato l'entusiasmo dopo la vittoria per 6-1 in casa del Sassuolo. Ora alle porte c'è il big match contro la Juventus, una sfida che potrebbe definitivamente ridare slancio in ottica rincorsa europea.

Mentalità Calzona, il retroscena

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l'impatto di Calzona a Napoli, svelando un retroscena:

Calzona, nel suo incedere rassicurante, aveva intuito che bisogna lasciare sprigionare al Napoli serenità, in attesa dell’allegria, e il primo uomo da recuperare, affinché servisse come modello di riferimento, era Zielinski: con il Barcellona non c’era posto, da regolamento, per quel genio incantevole che ti seduce con una veronica ma a Cagliari certo che sì, è toccato a lui, per un’ora, testimone di un mutamento ambientale.