Cura Calzona, CorSport: due mosse che hanno riportato serenità nello spogliatoio del Napoli

Notizie calcio Napoli. Dopo tante ombre ecco un bagliore di luce: il Napoli dilaga a Sassuolo per 6-1, ritrovando gioco, sorrisi e serenità. La cura Calzona sembra iniziare a funzionare, con la squadra ora impegnata nel big match di domenica contro la Juventus.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l'impatto avuto da Calzona sullo spogliatoio del Napoli, svelando le due mosse che si sono rivelate decisive:

Calzona ha taciuto, non ha imposto “verbi”, non ha introdotto dogmi, si è appropriato del Napoli evitando di far la voce grossa, come pure qualcuno invocava: e al posto del dialogo, ha lasciato che i calciatori si facessero trascinare dalle proprie coscienze. «Voi siete forti e lo sapete». Poi, sguardi complici, confessioni mai avvolte nella “sacralità” di un rito: passeggiando tra i fili d’erba si può sempre scorgere un quadrifoglio e Calzona ha investito su se stesso tacendo. «Perché mi sembrava inappropriato riempirli di altre nozioni. E poi qua c’è la cultura del bel gioco».