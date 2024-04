Calzona mastica amaro e punta il dito su un aspetto: è il problema principale del Napoli

Zero alibi, mille rimpianti, tanta rabbia, ma nessuna intenzione di gettare la spugna. Anche a costo di trasformare il Napoli in una squadra corto muso, tanto per essere un tantino più... allegri.

Calzona mastica amaro

Come riporta Il Mattino, Francesco Calzona intanto mastica amaro, punta l’indice sui difetti strutturali di una squadra che continua a incassare gol ad ogni partita e non usa mezzi termini. L’allenatore del Napoli analizza senza peli sulla lingua il pareggio di ieri con il Frosinone che rischia di essere l’ennesima occasione fallita di una stagione... persa sul nascere.