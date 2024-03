Rinascita Lobotka, CorSport: cosa gli ha ricordato Calzona per farlo tornare di nuovo al top

Napoli Calcio - L'arrivo di Francesco Calzona ha riportato il gioco in una squadra che sembrava averlo smarrito con Garcia e Mazzarri. Tra i calciatori che più di tutti sono ritornati sui loro standard ci sono Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela quali sono stati i segreti di Calzona per rigenerare questi due calciatori fondamentali per il centrocampo del Napoli.

Stanislav Lobotka

Calzona punta su Lobotka e Anguissa

Come si legge sul Corriere dello Sport il terzo allenatore stagionale del Napoli ha avuto fin da subito le idee molto chiare su Lobotka e Anguissa che sembravano aver smarrito la retta via del rendimento. Al regista slovacco, Calzona gli ha ricordato che un piccolo Iniesta - si legge sul quotidiano - sa come si esce dagli equivoci. Per quanto riguarda invece Anguissa, il tecnico - a differenza dei suoi predecessori - gli ha concesso di percorrere il campo in lungo ed in largo proprio come accadeva un anno fa con Luciano Spalletti.