"Perché vuoi andartene? Se correggi 2-3 cose giocherai tanto". Il botta e risposta Calzona-Koulibaly che convinse Kalidou a restare

Napoli - Kalidou Koulibaly nell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena su Francesco Calzona. Il difensore ha confermato che il merito della permanenza a Napoli è stata proprio dell'attuale allenatore degli azzurri che all'epoca dei fatti era il vice di Maurizio Sarri.

Ecco cosa ha raccontato Kalidou Koulibaly su Francesco Calzona ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

"«Forse pochi lo sanno, ma quando lui è arrivato a Napoli con Sarri, io me ne dovevo andare, portavo offerte per essere ceduto. Lui venne da me e mi disse: “non capisco perché vuoi andartene?”. E io gli spiegai che avevo bisogno di giocare, di trovare un allenatore che contava su di me e mi valorizzasse. Mi disse: “se correggi due o tre cose e ascolti i consigli miei e di Sarri, avrai l’occasione per giocare tante partite”. Io replicai: “tu non sei l’allenatore, sei il secondo del mister. Se lui non mi vuole, non puoi fargli cambiare idea”. Mi assicurò che mi sbagliavo. E aveva ragione lui. Ha fatto di tutto per tenermi a Napoli. Insieme a Sarri, ha cambiato la mia storia»".