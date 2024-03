CorSport - Il grande rebus di Calzona per Inter-Napoli

Napoli - Francesco Calzona alle prese con un vero e proprio rebus per la gara di domani contro l'Inter. Quella contro i nerazzurri è un match importante che mette di fronte gli ormai ex Campioni d'Italia e coloro che ne raccoglieranno l'eredità, a meno di clamorosi crolli, tra qualche settimana. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega nel dettaglio qual è il rebus che sta in qualche modo tormentando l'allenatore del Napoli in vista dell'Inter.

Inter-Napoli, rebus Calzona

Inter Napoli

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il rebus di Francesco Calzona è legato all'utilizzo o meno di Piotr Zielinski. Il polacco, come è ormai noto a tutti, lascerà il Napoli il prossimo 30 giugno per approdare proprio all'Inter che gli ha fatto una proposta praticamente irrinunciabile. In estate, il polacco aveva rifiutato l'Arabia Saudita. Il rinnovo con il Napoli era in evoluzione prima della brusca frenata che ha portato le due parti a fare una scelta diversa. Calzona sta ragionando se inserire Zielinski dal primo minuto oppure dare ancora spazio a Traore.