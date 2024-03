“Ho solo una certezza: il vostro talento”. Il discorso di Calzona che rigenerato la squadra: il retroscena

Ultime notizie Napoli - Francesco Calzona sembra aver risistemato il Napoli praticamente in quasi due settimane dal suo arrivo in azzurro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta quale fu l'impatto del tecnico calabrese a Castel Volturno dove si presentò nell'immediata vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. C'è un discorso che ha fatto la differenza e ha dato la carica ad un gruppo depresso e più che mai confuso dopo due cambi tecnici.

Francesco Calzona allenamento Castel Volturno

Cosa ha detto Calzona alla squadra a Castel Volturno

Fin dalle prime conferenze stampa Calzona ha sempre rimarcato il fatto che non c'è tempo per perdersi in parole o discorsi. Al Napoli servono punti e certezze per provare ad andare avanti in Champions (c'è un Mondiale per club in palio) e recuperare terreno verso la zona Champions in campionato dove il Bologna, al momento, sta avendo un ritmo pazzesco.

Nonostante tutto questo, Calzona nel suo primo giorno da allenatore a Castel Volturno disse una frase forte, d'impatto se vogliamo a tutta la squadra come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: "Io ho una sola certezza: il vostro talento, quello che vi ha fatto realizzare un capolavoro l'anno scorso, e non può essere svanito nel nulla"