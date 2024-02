CorSport - Calzona può essere riconfermato in caso di miracolo Champions. ADL valuta anche altri 5 allenatori

E se Francesco Calzona fosse riconfermato alla guida del Napoli Calcio anche la prossima stagione? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport questo scenario non sarebbe da escludere a priori. Vero che il tecnico ha un contratto fino a giugno per poi tornare nuovamente alla guida della Slovacchia che dovrà disputare l'Europeo. Se però riuscisse a fare il miracolo con il Napoli ecco che potrebbe concretizzarsi una clamorosa riconferma a tempo indeterminato. in alternativa, ci sono Thiago Motta, Italiano, Palladino, Pioli ed Antonio Conte.

Francesco Calzona

Francesco Calzona resta al Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro di Francesco Calzona al Napoli: