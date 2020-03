Callejon-Napoli, summit ad aprile! Nella testa di De Laurentiis c’è il 'metodo Mertens' per capire se ci sono gli stimoli per continuare

Ultime notizie - José Callejon, esterno offensivo spagnolo del Napoli, ha il contratto in scadenza al 30 giugno ma, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci delle novità in vista:

"Fra il ds Giuntoli e l’agente Quilon le parti si sono ripromesse di vedersi in aprile, ma al momento non pare esserci l’intenzione di proseguire il rapporto. Non è un problema di soldi ma di obiettivi e prospettive, col giocatore orientato ad accettare offerte per tornare nella penisola iberica. Lo stravolgimento della stagione mette in discussione ogni scelta per il futuro. E nella testa di De Laurentiis c’è un incontro a quattr’occhi con Callejon per capire direttamente se ci sono gli stimoli giusti per continuare insieme. Quello che può essere definito il “metodo Mertens”"