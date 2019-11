Callejon e Mertens, Gazzetta: speranze nulle di rinnovo, possono salutare già tra un mese. Stasera traguardo prestigioso per lo spagnolo

Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, stasera il capitano del Napoli dovrebbe essere lo spagnolo Josè maria Callejon. Per la rosea sia lui che Dries Mertens sono ormai ai titoli di coda con il Napoli: se arrivasse un'offerta, anche di pochi milioni a gennaio, andranno certamente via.

"La fascia passa stasera sul braccio di José Maria Callejon, a meno che alla fine Ancelotti non scelga un assetto diverso a centrocampo. Comunque lo spagnolo taglierà il prestigioso traguardo delle 322 presenze azzurre, raggiungendo al quinto posto assoluto nella classifica di tutti i tempi un certo Ciro Ferrara. Ma anche per Callejon potrebbe essere molto vicino l’addio. Il suo contratto è in scadenza e la fermezza mostrata da De Laurentiis non lascia più spazi di trattativa per il rinnovo. Anzi se nella finestra di mercato di gennaio si creasse una possibilità di cederlo anche per pochi milioni, finirebbe in fretta una storia che dura da quasi sette anni. Situazione in tutto similare a quella di Dries Mertens. Anche lui in scadenza, pure lui ormai con speranze quasi nulle di rinnovo"