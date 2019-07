Callejon centrocampista, CorSport lo premia: "Interpreta il ruolo da veterano! Pensava di aver visto tutto, ha fatto anche il fluidificante"

Dopo aver giocato da ala destra, da prima punta, da esterno lungo tutto la fascia, Ancelotti ha affidato il centrocampo a José Callejon contro il Liverpool. E non ha fatto male, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Com’è dura la vita di José Callejon, uno che sa far tutto (e bene), che si è inventato una esistenza ampia e varia: a Edimburgo, nella edizione inedita della versione-regista, il giovanotto ci ha dato dentro, si è preso la scena e ha saputo persino dominarla, stupendo ancora. Pensava di aver visto ormai tutto, dopo aver giocato anche da fluidificante: gli era successo quasi casualmente con Benitez, gli è ricapitato, per scelta, con Ancelotti. Contro i Reds il test più autentico: il solito centrocampo a due e i due sono Zielinski, che fa questo da un bel po’, e Callejon, che si cala nella parte e la interpreta come se fosse un «veterano»”