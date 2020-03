Calendario Serie A, 18 club su 20 d'accordo sul nuovo programma: manca il Napoli di ADL! Le ultime

Notizie Calcio Napoli - Nuovo calendario Serie A, la soluzione forse è vicina. Perché riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dopo aver litigato furiosamente, sono d'accordo 18 squadre su 20 in merito al nuovo possibile programma proposto dalla Lega. Tra quelle ancora non allineati c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con la società stizzica per il mancato rinvio della gara di domani in quanto i nerazzurri sono più riposati.

Nuovo calendario Serie A, ADL ancora non convinto

Poi c'è la stessa Inter nell'opposizione. Il livello di scontro fra la società interista e Paolo Dal Pino, del resto, ha raggiunto picchi altissimi dopo le accuse sconsiderate via social di Steven Zhang («vergognati pagliaccio»). Ma i lombardi hanno poi provato a fare dietrofront con una nota, in cui il clb ha spiegato che quel messaggio presidenziale era nient'altro che «un appello alla Lega per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica». Giuseppe Marotta, però, non autorizza lo schema che prevede lo slittamento al prossimo weekend delle sei gare rinviate della 26ª giornata fermo nell’intenzione.

L'Ad vorrebbe cheprima di Juventus-Inter si giocasse l'altra gara sospesa con la Sampdoria, minacciando in caso contrario una richiesta di risarcimento danni. Suning recrimina la mancanza di alternative promessa dalla Lega, la quale si era impegnata a presentare due o tre ipotesi su cui lavorare. Ai voti, invece, è stata sottoposta un'unica soluzione. La quale, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere approvata.