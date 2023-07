Calendario Napoli: alla terza c'è già Sarri, periodo difficile a gennaio senza Osimhen e Anguissa

Napoli - Ultime notizie con l'analisi sul Calendario del Napoli che affronterà subito alla terza al Maradona la Lazio dell'ex Sarri. Periodo difficile tra gennaio e febbraio per gli azzurri, si giocherà la Coppa d'Africa che terrà lontano da Napoli Anguissa e Osimhen. In quel periodo sono in programma le trasferte di Roma con la Lazio e quella di Torino con il Toro, ma è a rischio anche la sfida di San Siro con il Milan.