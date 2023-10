Calcioscommesse Serie A, rischiano anche i club: penalizzazioni in classifica

Calcioscommesse - E' clamoroso ciò che sta venendo fuori per il caso delle scommesse illegali in Italia. Perché ora è partita una vera e propria inchiesta contro i calciatori e anche i club sul caso calcioscommesse Serie A.

Scommesse Serie A

Scommesse Serie A: penalizzazioni in classifica

A dare conferma è l'edizione odierna de Il Mattino, che parla di ciò che può accadere in vista delle prossime settimane per il caso scommesse in Italia. A forte rischio anche i club di Serie A che possono essere puniti con penalizzazioni in classifica durante questa stagione se dovessero arrivare le conferme di omissione di denuncia. Infatti, se emergesse che i club erano a conoscenza degli illeciti commessi dai propri tesserati, anche le squadre potrebbero subire conseguenze forti con penalizzazioni.

Dopo le accuse di Fabrizio Corona, la Juventus ha diffuso una nota per chiarire che il club «non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura federale della Figc». Ma resta grade la preoccupazione in società.