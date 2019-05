Ultimissime calcio Napoli - Dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, l'Atalanta di Gasperini è pronta ad operare sul mercato in vista degli impegni della prossima stagione.

Visti i corteggiamenti ai suoi pezzi pregiati, il tecnico della Dea si cautela, in attesa di ulteriori scenari: proprio per questo avrebbe convinto la famiglia Percassi a richiedere Simone Verdi al Napoli come possibile rinforzo. A riportare la notizia l'edizione di Bergamo del Corriere della Sera.