Sostituto Kim: ADL vuole regalare a Garcia un grande colpo, la scelta

Il Napoli è pronto a regalare il sostituto di Kim al nuovo allenatore Rudi Garcia. Nelle prossime ore sarà ufficiale l'addio del centrale sudcoreano e poi partirà l'assalto a chi arriverà al suo posto. Secondo le ultime notizie di mercato c'è Scalvini che piace tanto.

Scalvini

Scalvini Napoli: la scelta di De Laurentiis

Napoli - Ad ore si concluderà il passaggio di Kim al Bayern Monaco e in quel momento sarà certo che il Napoli dovrà comprare un sostituto in difesa. Secondo le ultime notizie riportate da Il Mattino, De Laurentiis intende mettere a disposizione di Garcia un elemento in grado di raccogliere il testimone del sudcoreano e da tempo segue Giorgio Scalvini, il gioiellino dell'Atalanta. La richiesta però resta alta di 40 milioni di euro e per questo motivo il Napoli ha preferito prendere tempo e valutare ad ampio raggio tutte le varie possibilità.