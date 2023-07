Samardzic Napoli: decisiva la volontà del giocatore, sconto di Pozzo all'amico ADL

Il Napoli vuole chiudere l'acquisto del giovane Samardzic per andare ad acquistare un centrocampista di qualità che possa dare alla maglia azzurra qualità per il futuro. Bisognerà però convincere l'Udinese a lasicarlo partire alla cifre che chiede il club azzurro.

Samardzic

Calciomercato: Samardzic Napoli, le ultime sul prezzo

Napoli - Arrivano dei nuovi aggiornamenti sul possibile affare che porterebbe Samardzic al Napoli già in questa sessione di calciomercato estiva in vista del nuovo anno. L'Udinese però è stata chiara: Samardzic non si muove per meno di 20 milioni di euro. Come riportato da Il Mattino, si tratta di una cifra eccessiva per il Napoli che vuole rinforzarsi con lui nella zona di centrocampo e punta ad uno sconto.

Ma come ottenerlo? De Laurentiis spera di far abbassare il prezzo di Samardzic visto che con Pozzo è un grande amico e vanta ottimi rapporti anche dal punto di vista del mercato. Il Napoli punta sulla volontà tedesco per chiudere con uno sconto e si può arrivare fino a 12 milioni di euro. Per il giocatore ci sarebbe un contratto quinquennale con base di 1 milione mezzo al calciatore più bonus sul rendimento personale e di squadra.